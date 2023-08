Gestante pede ajuda em loja após ser agredida pelo namorado

Uma mulher grávida de três meses pediu ajuda no comércio de Apucarana, no norte do Paraná, após ser vítima de agressões por parte de seu namorado, pai de seu filho. Segundo informações da Polícia Militar (PM), ela pediu socorro em um estabelecimento na Rua Clevelândia, na Vila São Carlos.

Segundo a vítima, as agressões começaram após uma crise de ciúmes por parte do homem. Os dois estavam no entorno do Lago Jaboti quando a discussão começou. Ambos foram de moto até a região central da cidade e a mulher estava na direção. Momento em que o homem passou a desferir socos e a enforcar a vítima que parou o veículo e pediu socorro para uma comerciante. O autor das agressões fugiu.

A PM foi acionada e procurou o homem, mas até a publicação desta reportagem, ele não havia sido localizado. A vítima foi orientada.

