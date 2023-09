Gestante é levada ao 'Providência' após acidente na Av. Minas Gerais

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi mobilizada para atender um acidente de trânsito no início da tarde deste sábado (2). Conforme as informações das autoridades, dois veículos - um Volkswagen Virtus e um Chevrolet Corsa - se envolveram em uma colisão na Avenida Minas Gerais, próximo ao Max Atacadista, em Apucarana, norte do Paraná.

continua após publicidade

A equipe de reportagem do TnOnline esteve no local e obteve a informação de que os automóveis se chocaram após tentarem acessar a Rua Pernambuco. O Corsa, que descia pela avenida, realizou a conversão para acessar a via, e na sequência o Virtus, que subia a "Minas Gerais", também fez a manobra para entrar na rua, onde acabou ocorrendo a batida.

- LEIA MAIS: Jovem de 21 anos colide moto em poste e morre na região

continua após publicidade

Havia duas pessoas no Corsa, sendo o motorista, de 30 anos, e uma mulher de 23 anos, que está grávida de 6 meses. Por conta disso, os socorristas do Siate encaminharam a passageira para o Hospital da Providência para uma avaliação de saúde, por conta da gestação.

O condutor, por sua vez, saiu ileso. O motorista do Virtus também não se feriu.

Veja:

continua após publicidade

tnonline

Siga o TNOnline no Google News