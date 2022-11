Gestante é atendida pelo Siate após acidente em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Por conta do susto e por passar por uma gestação de risco, a mulher foi atendida pelos socorristas

Uma gestante precisou ser atendida por socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros, na tarde deste domingo, 06, em Apucarana, depois que o carro onde ela estava se envolveu em um acidente. Ela precisou ser encaminhada ao Hospital Materno Infantil para avaliação médica.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Dois homens morrem em confronto com a Polícia Militar, em Apucarana

A batida entre os carros aconteceu na esquina entre a Rua Rio Grande do Sul e a Avenida São João, no Jardim Apucarana. De acordo com testemunhas, um veículo Mondeo teria cruzado a preferencial, atingindo o Celta no qual a gestante era passageira. Por conta do susto e por passar por uma gestação de risco, a mulher foi atendida pelos socorristas, e em seguida, encaminhada para avaliação no hospital, mas sem nenhum ferimento.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Homens mortos em confronto com a PM de Apucarana são identificados

Os motoristas dos carros envolvidos nos acidentes e demais ocupantes, nada sofreram.

Siga o TNOnline no Google News