Gestante é agredida por companheiro ao pedir separação em Apucarana
Jovem de 18 anos foi atacada com socos e chutes pelo parceiro que não aceitou o fim do relacionamento; ela foi socorrida pelo Samu
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Uma jovem de 18 anos, grávida de quatro meses, foi agredida pelo próprio companheiro na tarde desta terça-feira (12), no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana. A violência ocorreu após a vítima informar que desejava encerrar o relacionamento.
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De acordo com a Polícia Militar, o casal iniciou uma discussão quando a mulher manifestou a intenção de se separar. O homem, de 28 anos, recusou-se a aceitar o fim da união e insistiu em uma nova chance. Diante da recusa da jovem, ele perdeu o controle e passou a atacá-la com chutes, socos e tapas.
Quando os policiais chegaram ao endereço, a gestante não apresentava marcas visíveis da agressão, mas queixava-se de dores intensas pelo corpo. Devido à gravidade da situação e à gestação, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi imediatamente acionada.
A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Materno Infantil da cidade. Na unidade, ela passou por uma avaliação médica detalhada para garantir a sua segurança e a saúde do bebê. A jovem foi orientada pelas autoridades sobre as medidas legais e de proteção que pode solicitar contra o agressor.