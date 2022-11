Gestante é agredida pelo namorado e encaminhada ao Materno Infantil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima foi orientada e encaminhada ao Hospital Materno Infantil, pois apresentava sangramento e é gestante

Uma gestante de 37 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Materno Infantil de Apucarana, depois de ser agredida na rua pelo namorado, no bairro Araucárias. Ela sofreu uma queda, chegou a ficar desacordada e teve um sangramento. O agressor fugiu.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Mãe sob efeito de drogas ameaça filhos e é presa, em Apucarana

De acordo com o boletim de ocorrências, a Polícia Militar (PM) foi acionada até o Residencial Araucária, onde uma mulher teria sido vítima de violência doméstica. No local, os policiais conversaram com a vítima, que estava sendo atendida pelos socorristas. Ela contou que discutiu em via pública com seu namorado e ele a empurrou, fazendo ela cair.

continua após publicidade .

Ela chegou a ser socorrida por um motorista de aplicativos que presenciou o fato e chamou o SAMU. Ela disse ainda que depois de ser empurrada, caiu e ficou desacordada por um determinado período. A vítima foi orientada e encaminhada ao Hospital Materno Infantil, pois apresentava sangramento e é gestante. O tempo de gestação não foi informado no boletim.

A equipe policial realizou diligências, porém não localizou o agressor.

Siga o TNOnline no Google News