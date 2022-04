Da Redação

Gestante é agredida e roubada no Centro de Apucarana

Uma gestante foi vítima de agressão e de roubo logo após sair de uma farmácia, na Rua Miguel Simião, no Centro de Apucarana. O caso ocorreu por volta das 10h desta quarta-feira (13). A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência.

De acordo com as informações da PM, a vítima foi à farmácia para pegar um medicamento e, no momento em que deixou o local, uma mulher a abordou e começou a agredi-la. A gestante teve seus cabelos puxados e foi jogada no chão. Mesmo caída, as agressões continuaram.

Nesse momento, um homem, que acompanhava a agressora, roubou o celular da grávida. Na sequência, ambos entraram em um veículo VW Gol de cor branca e fugiram.

A polícia foi chamada. Os agentes de segurança conversaram com as funcionárias do estabelecimento e elas relataram que conheciam os suspeitos do crime, pois ambos têm cadastro no local. Eles pegaram remédios na farmácia recentemente.

Após receber a informação, a PM realizou patrulhamento e encontrou a dupla dentro do VW Gol citado. Os policiais abordaram o casal, mas não encontraram o aparelho celular que havia sido roubado.

A dupla foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Além disso, o automóvel utilizado por eles foi apreendido administrativamente, pois nenhum dos suspeitos têm Carteira Nacional de Habilitação (CNH).