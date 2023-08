Gestante com filho no colo foge para escapar de agressão do marido

Uma gestante, com o filho pequeno no colo, precisou correr para o meio da rua para fugir das tentativas de agressão do próprio marido. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (2), no Residencial Solo Sagrado, em Apucarana.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada por volta das 9h49 e encontrou a vítima, de 28 anos, com o estado emocional bastante abalado. Ela relatou aos policiais que seu companheiro, de 42, chegou em casa quebrando diversos objetos e fazendo ameaças e ofensas.

Em determinado momento, o suspeito tentou agredir a companheira, que saiu correndo para o meio da rua para se proteger. O marido fugiu do local e não foi encontrado pelas autoridades. A vítima foi orientada.

