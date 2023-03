Genro que matou sogro em Apucarana é condenado a 7 anos de prisão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A defesa do acusado alega legítima defesa

Gustavo Genovesi de 31 anos, foi condenado na noite desta terça-feira (21) no Fórum Desembargador Clotário Portugal, em Apucarana, a 6 anos de prisão por homicídio simples e a um ano de reclusão por porte ilegal de arma, totalizando 7 anos. Gustavo deve cumprir a pena em regime semiaberto.

continua após publicidade .

Gustavo matou o sogro Antônio Celso Glovacki, 54 anos, em janeiro de 2019 em uma chácara, às margens da BR-376, nas imediações do Cemitério Portal do Céu. Na época, testemunhas ouvidas pela polícia informaram que a vítima acabou discutindo com o genro, que atirou contra o sogro.

- LEIA MAIS: Genro que matou sogro em Apucarana é julgado nesta terça

continua após publicidade .



Gustavo Genovesi, chegou a dizer à polícia que o sogro havia sido ferido durante um assalto, contudo, acabou sendo entregue pela sogra, esposa da vítima.

Ainda segundo a polícia, o autor dos disparos e a filha da vítima estavam em processo de divórcio.

O juri popular foi presidido pelo juiz Dr Oswaldo Soares Neto. Na acusação trabalhou o promotor Eduardo Augusto Cabrini.

Siga o TNOnline no Google News