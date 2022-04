Da Redação

GCM vai até cemitério após denúncia de que homem estaria nu

Após a denúncia de que um homem estaria pelado em frente ao Cemitério da Saudade, de Apucarana, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi até o local e encontrou um morador de rua com o shorts um pouco abaixo da cintura, não confirmando o que o solicitante dizia.

A ocorrência foi registrada por volta das 14 horas, desta sexta-feira (11). De acordo com o boletim da GCM, ao chegar no local, os agentes viram que realmente tinha um homem deitado em um gramado em frente ao cemitério, mas estava com o shorts abaixo da cintura.

A equipe da GCM conversou com o morador de rua e fez as devidas orientações.