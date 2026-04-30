GCM recupera bicicleta furtada e prende homem por receptação

Uma abordagem de rotina da Guarda Civil Municipal (GCM) resultou na recuperação de uma bicicleta furtada e na prisão de um homem por receptação, na manhã desta quinta-feira (30), em Apucarana, no norte do Paraná.

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A ação aconteceu na Praça Valmor dos Santos Giavarina, conhecida como Praça da Onça, durante patrulhamento em uma área onde havia aglomeração de pessoas em situação de rua.

Segundo a GCM, um dos abordados, morador de Cambé, estava com uma bicicleta que chamou a atenção da equipe. Após verificação, os agentes constataram que o veículo havia sido furtado na cidade de Cambira no dia 22 de abril.

Questionado, o homem afirmou que teria comprado a bicicleta de um terceiro e alegou não saber que se tratava de produto de furto. Diante da situação, ele foi encaminhado à delegacia de Apucarana, junto com a bicicleta recuperada, para as providências cabíveis.

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Ainda conforme a GCM, o suspeito havia deixado o sistema prisional há cerca de dois meses, onde cumpria pena por crime de furto.