GCM recolhe cavalos que estavam soltos no centro de Apucarana

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana recolheu três cavalos que estavam soltos no centro de Apucarana. Os animais, por volta das 7h desta terça-feira (14), estavam na Praça Rui Barbosa e depois seguiram sentido Bairro 28 de Janeiro e foram encontrados próximos do Centro Social Urbano, no Parque Bela Vista.

continua após publicidade .

De acordo com o comandante da GCM, Reinaldo de Andrade, os cavalos estavam ariscos. "Nós recebemos ligações no 153 informando que os cavalos estavam na praça, nossas equipes foram para o centro fazer o controle de trânsito e acionamos a empresa que recolhe os cavalos. Eles estavam ariscos, andaram pelo 28, Vila Apucaraninha e só conseguimos recolher eles próximos do Centro Social, isso já por volta das 9h", detalha.

Os animais foram levados para um local apropriado. "Agora o dono desses cavalos para reaver os animais tem que entrar em contato com a GCM, ele pode pagar uma multa, pois não é permitido animais de grande porte soltos na cidade, tem que ter os devidos cuidados e a GCM acompanha em quais situações os animais eram mantidos. Os três cavalos foram recolhidos pela empresa parceira da prefeitura e levados para local apropriado", explica.

continua após publicidade .