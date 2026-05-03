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GCM prende homem com moto de placa adulterada e motor roubado em Apucarana

Ação no Distrito de Pirapó foi motivada por denúncias de perturbação do sossego

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 17:28:18 Editado em 03.05.2026, 18:02:33
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GCM prende homem com moto de placa adulterada e motor roubado em Apucarana
Autor Moto com placa adulterado e motor com alerta de furto/roubo - Foto: DIVULGAÇÃO/GCM

Um homem de 35 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana (PR), no Distrito de Pirapó, sob suspeita de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. A prisão ocorreu após uma denúncia de perturbação de sossego revelar que a motocicleta utilizada pelo suspeito possuía um motor proveniente de um furto ocorrido em Arapongas.

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A ocorrência teve início após moradores denunciarem que uma motocicleta Titan 150 preta, com escapamento aberto, circulava em frente a residências locais. Ao consultarem a placa informada, os agentes constataram que a identificação pertencia a outro modelo (uma Honda Today), o que deu início à diligência.

Ao chegarem à Rua Alexandre Leandrin, a equipe visualizou o veículo em frente a uma construção. Um dos indivíduos presentes tentou se esconder ao notar a aproximação policial, mas foi abordado. O suspeito alegou que havia perdido a placa original e instalado a de outra moto de sua propriedade.

No entanto, a inspeção detalhada revelou que o motor instalado na motocicleta pertencia a uma CG 150 Fan, cor cinza, com alerta de roubo registrado na cidade de Arapongas em 12 de outubro de 2024.

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Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o veículo apreendido, à 17ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais.


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´polícia adulteração de veículos ARAPONGAS crime de furto Guarda Civil Municipal receptação
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