GCM prende foragido da Justiça em prédio da antiga Guarda Mirim de Apucarana

Um homem foragido da Justiça de Mandaguari foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) na tarde desta quarta-feira (17), em Apucarana (PR). Ele foi localizado pelos agentes no interior da antiga sede da Guarda Mirim, localizada na rua Chile, após a corporação receber uma denúncia.

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A equipe da GCM realizava o patrulhamento de rotina pela região, por volta das 15h, quando foi abordada por uma testemunha que relatou ter visto um homem, em aparente situação de rua, entrando no prédio desativado. Ao se deslocarem até o endereço para averiguar a denúncia, os guardas encontraram a porta do imóvel aberta e localizaram o suspeito no interior da edificação.

Durante a abordagem, o homem relatou aos agentes que havia se mudado de Mandaguari para Apucarana e que estava utilizando o antigo prédio como abrigo para passar as noites. No entanto, ao realizarem a checagem dos dados do suspeito via sistema policial, os guardas constataram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido contra ele na comarca de sua cidade de origem.

Diante da constatação, o indivíduo recebeu voz de prisão de forma imediata. Ele foi conduzido pela equipe da GCM até a Cadeia Pública de Apucarana, onde foi entregue às autoridades competentes e permanece agora à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

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