Da Redação

GCM orienta seis moradores de rua e entrega cobertores

Na noite fria desta terça-feira (27), quando as temperaturas começaram a cair, seis moradores de rua foram assistidos pela Guarda Civil Municipal de Apucarana.

De acordo com a GCM, apenas dois deles, um homem, de 49 anos, e outro, de 53 anos, aceitaram ir para o CEJU, local de acolhimento fornecido pela prefeitura. O morador de rua, de 49 anos, foi recolhido na Avenida Itararé, com a Avenida Central do Paraná, e o homem, de 53 anos, foi encontrado na Avenida Santa Catarina.

Conforme a GCM, todos os moradores, inclusive os que não aceitaram ir para o CEJU, receberam cobertores extras para enfrentar a madrugada gelada.