Da Redação

GCM intensifica fiscalizações no trânsito de Apucarana

A Guarda Civil Municipal (GCM) vem realizando ações de prevenção em Apucarana, com o objetivo de dar mais segurança aos moradores no trânsito do município. Com uma intensificação maior nos últimos dias, visando a Semana Nacional do Trânsito, as fiscalizações estão ocorrendo em pontos estratégicos, desde o mês de junho.

Os locais são escolhidos de acordo com as denúncias que a comunidade faz através do 153 da GCM. Aproximadamente dez ações foram realizadas em Apucarana até o momento.

Segundo a GCM, o foco nas fiscalizações está sendo em motocicletas com equipamentos irregulares e bicicletas motorizadas. Condutores inabilitados, ou menores de idade, que estiverem trafegando pela cidade, terão seus veículos apreendidos, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

A Guarda orientou para os apucaranenses observarem a legalidade em circular nos ciclomotores e ciclo elétricos, procurando por uma regularização no CIRETRAN.