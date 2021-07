Da Redação

GCM entrega toucas de lã e cobertores para moradores de rua

Nem todos têm uma casa e roupas quentinhas para passar os dias gelados de inverno. Por isso, na noite desta quarta-feira (28), quando foram registradas baixas temperaturas, a Guarda Civil Municipal entregou toucas de lãs e cobertores para moradores de rua e para pessoas em situação de vulnerabilidade de Apucarana.

continua após publicidade .

Conforme a GCM, a equipe contou também com a solidariedade de empresários apucaranenses e de um grupo de pessoas que vivem na região do Lago Jaboti, que doaram cobertores e toucas de lã para serem entregues aos moradores de rua e família com necessidades básicas.