GCM e Polícia Civil prendem homem condenado por violência doméstica em Apucarana
Caso ocorreu nas proximidades do Parque de Exposição
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Uma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana e a Polícia Civil de Arapongas resultou na prisão de um homem, de 45 anos, com mandado de prisão em aberto nesta quinta-feira (5). Ele já possui condenação por violência doméstica e foi localizado em sua residência, nas proximidades do Parque de Exposição. Assista a entrevista no fim da matéria.
LEIA MAIS: Idosa é encaminhada ao Hospital da Providência em Apucarana após acidente
De acordo com a GCM, a equipe realizava patrulhamento preventivo na região quando foi abordada por uma viatura da Polícia Civil de Arapongas. Os investigadores solicitaram apoio para dar cumprimento ao mandado judicial contra o morador.
Ao chegar ao imóvel, os agentes deram voz de prisão. Inicialmente, o homem demonstrou surpresa e tentou resistir à abordagem, mas acabou acatando as ordens das autoridades após a contenção das equipes.
Após a detenção, foi confirmado que o mandado de prisão era decorrente de um processo criminal por violência doméstica que tramitava no fórum. O indivíduo já havia sido julgado e condenado pelo crime.
O preso foi encaminhado ao Departamento Penitenciário (Depen), na delegacia de Apucarana, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.