GCM e Polícia Civil prendem homem condenado por violência doméstica em Apucarana

Uma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana e a Polícia Civil de Arapongas resultou na prisão de um homem, de 45 anos, com mandado de prisão em aberto nesta quinta-feira (5). Ele já possui condenação por violência doméstica e foi localizado em sua residência, nas proximidades do Parque de Exposição. Assista a entrevista no fim da matéria.

De acordo com a GCM, a equipe realizava patrulhamento preventivo na região quando foi abordada por uma viatura da Polícia Civil de Arapongas. Os investigadores solicitaram apoio para dar cumprimento ao mandado judicial contra o morador.



Ao chegar ao imóvel, os agentes deram voz de prisão. Inicialmente, o homem demonstrou surpresa e tentou resistir à abordagem, mas acabou acatando as ordens das autoridades após a contenção das equipes.

Após a detenção, foi confirmado que o mandado de prisão era decorrente de um processo criminal por violência doméstica que tramitava no fórum. O indivíduo já havia sido julgado e condenado pelo crime.



O preso foi encaminhado ao Departamento Penitenciário (Depen), na delegacia de Apucarana, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

