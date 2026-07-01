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PARQUE DA RAPOSA

GCM e Meio Ambiente resgatam capivara com ferimentos nos olhos em Apucarana

Animal pequeno, com aproximadamente 6 meses de vida, apresentava machucados recentes; hipótese de maus-tratos foi descartada

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 18:38:39 Editado em 01.07.2026, 18:52:02
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GCM e Meio Ambiente resgatam capivara com ferimentos nos olhos em Apucarana
Autor Animal ferido encontrado na entrada do parque - Foto: REPRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Apucarana resgatou uma capivara ferida na tarde desta quarta-feira (1º). O animal foi encontrado por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) que fazia patrulhamento no Parque da Raposa. De acordo com o secretário da pasta, Leandro Gustavo Pires, trata-se de um animal pequeno, com aproximadamente 6 meses de vida, que apresentava machucados recentes nos dois olhos e uma terceira lesão na parte dianteira do corpo.

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"Ainda não é possível determinar a causa exata dos ferimentos, mas a hipótese de maus-tratos está totalmente descartada", afirmou. Ele explicou que o animal estava em seu habitat natural, próximo ao lago, uma região que já concentra uma grande população de capivaras.

A suspeita principal do secretario é de que as lesões sejam resultado de uma interação natural entre os animais. "Acredito em um duelo na cadeia alimentar. Por ser um animal novo, ele resistiu e procurou abrigo", afirmou o secretário.

O animal foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Unifil, em Londrina, para atendimento. Pires ressaltou que a situação clínica da capivara ainda está sob análise. "Não tive retorno ainda sobre a gravidade, mas é um ferimento bastante recente", completou.

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GCM e Meio Ambiente resgatam capivara com ferimentos nos olhos em Apucarana
AutorAnimal foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Unifil, em Londrina - Foto: divulgação

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