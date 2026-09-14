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APUCARANA

GCM e Departamento de Trânsito arrecadam doces para ação especial no Dia das Crianças

Doações de balas, chocolates e outros doces serão entregues às crianças de Apucarana no dia 12 de outubro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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GCM e Departamento de Trânsito arrecadam doces para ação especial no Dia das Crianças
Autor Sede da Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana - Foto: Reprodução

A Secretaria Municipal de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran), por meio da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Departamento Municipal de Trânsito, está promovendo uma campanha de arrecadação de balas, chocolates e outros doces para serem distribuídos a meninos e meninas de Apucarana no Dia das Crianças, em 12 de outubro.

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O comandante da Guarda Civil Municipal, Fábio de Souza, destaca que a ação já é realizada há vários anos. “Por ocasião do Dia das Crianças, nós sempre promovemos uma iniciativa como esta. No ano passado, nós arrecadamos brinquedos e, nesta edição, estamos pedindo a doação de doces. No dia 12 de outubro, nós sairemos com as viaturas fazendo a entrega para as crianças, em uma espécie de patrulhamento do bem,” disse.

Segundo o secretário municipal da Segtran, subtenente Almir Antonio de Freitas, a iniciativa reforça a presença dos agentes junto à população em um momento de confraternização. “É uma ação que aproxima nossos agentes da comunidade de uma maneira muito especial. Queremos levar alegria para as crianças e, ao mesmo tempo, mostrar que a Guarda Civil Municipal e o Departamento de Trânsito estão presentes também nesses momentos de convivência e integração com a população”, afirma.

Como contribuir

A população pode participar da campanha doando balas, chocolates e outros doces. As contribuições podem ser entregues na sede da Guarda Civil Municipal, localizada na Rua Jamil Soni, nº 241, no bairro 28 de Janeiro.

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No dia 12 de outubro, os agentes da GCM e do Departamento Municipal de Trânsito percorrerão diferentes pontos da cidade com as viaturas para realizar a entrega dos doces às crianças, promovendo um momento de carinho, alegria e aproximação com a população.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3308-1501 ou pelo WhatsApp (43) 99654-7993.

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Apucarana campanha solidária Dia das crianças doações GCM
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