GCM e agentes de trânsito se fantasiam de super-heróis e distribuem doces em Apucarana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana e agentes do Departamento Municipal de Trânsito distribuíram mais de 100 quilos de doces para crianças de diversos bairros da cidade nesta segunda-feira (12), em celebração ao feriado do Dia das Crianças. Batizada de "Patrulha da Alegria", a ação solidária contou com os agentes de segurança vestidos de super-heróis, transformando a rotina de patrulhamento em uma iniciativa para levar diversão e promover a aproximação com a comunidade local.

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De acordo com o comandante Fabio Souza, da Guarda Municipal, a equipe entregou 340 kits de guloseimas durante a operação especial. Cada conjunto era formado por pacotinhos e um copo de balas, somando cerca de 300 gramas de doces distribuídos para cada criança que acompanhou a passagem das equipes.





Foto: Divulgação/Trânsito de Apucarana Foto: Divulgação/Trânsito de Apucarana

O roteiro de entrega teve início logo cedo, às 8h, partindo do Núcleo Michel Soni. Ao longo de toda a manhã, a patrulha passou pelo Núcleo Habitacional Adriano Correia, Jardim Tarobá, região próxima ao Augusto Veiga e ao Colégio Agrícola, além de trechos do Jardim Colonial. O percurso também contemplou os moradores do Residencial Parque da Raposa e do Residencial Sabiá, sendo encerrado por volta das 13h, no Jardim Marissol.

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