GCM e agentes de trânsito de Apucarana distribuem mais de 100 quilos de doces no Dia das Crianças

Iniciativa arrecadou guloseimas com a comunidade para presentear moradores de sete localidades do município durante o feriado de segunda-feira (12)

A Guarda Civil Municipal (GCM) e os agentes do Departamento Municipal de Trânsito de Apucarana distribuíram mais de 100 quilos de doces para crianças de diversos bairros da cidade nesta segunda-feira (12), em comemoração ao Dia das Crianças. Intitulada "Patrulha da Alegria", a ação contou com servidores vestidos de super-heróis, que percorreram as ruas durante a manhã e o início da tarde para entregar 340 kits de guloseimas.

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Cada pacote entregue continha um copo de balas e outros itens, totalizando cerca de 300 gramas de doces por criança. A montagem dos presentes só foi possível graças a uma campanha prévia de arrecadação, que contou com a solidariedade e as doações da própria comunidade apucaranense.

A mobilização itinerante atendeu os moradores dos núcleos habitacionais Michel Soni e Adriano Correia, dos jardins Tarobá, Marissol e Colonial, além dos residenciais Parque da Raposa e Sabiá. O objetivo central da iniciativa foi promover um momento de lazer e acolhimento para as famílias, além de humanizar o trabalho das equipes locais. De acordo com o comandante da GCM, Fábio de Souza, ações como essa ultrapassam o trabalho diário de segurança, ajudando a criar uma relação de proximidade e confiança entre os guardas, os agentes de trânsito e as crianças.

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A "Patrulha da Alegria" também serviu como atividade complementar do 2º Apuca Kids, um evento maior promovido pela Prefeitura de Apucarana com programações voltadas ao público infantil ao longo de todo o mês de outubro.