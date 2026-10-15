GCM de Apucarana recupera carro furtado em Guaraci com 1 kg de maconha

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou um veículo furtado e apreendeu cerca de um quilo de maconha na tarde desta quinta-feira (15) em Apucarana, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada na região do Núcleo Afonso Camargo. O homem que dirigia o automóvel foi preso em flagrante.

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A ação teve início enquanto a equipe da GCM realizava um patrulhamento de rotina pelas ruas do bairro. Os agentes receberam informações de que um carro em atitude suspeita, com indícios de ser produto de crime, estaria circulando pela região. A guarnição foi até o endereço indicado e conseguiu interceptar o automóvel.

Ao consultar os dados do carro no sistema de segurança pública, os guardas confirmaram que havia um alerta de furto registrado na cidade de Guaraci.

Com a confirmação do crime, os agentes iniciaram uma vistoria minuciosa no interior do automóvel. Durante as buscas, a equipe encontrou uma embalagem contendo aproximadamente um quilo de maconha transportada de forma oculta.

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Diante do carro furtado e do transporte do entorpecente, o motorista foi imediatamente preso no local. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo recuperado e a droga apreendida, onde ficará à disposição da Justiça. Como de praxe, a identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades.



