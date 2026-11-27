



A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana (PR) recebeu, na tarde desta sexta-feira (27), um lote de novos equipamentos e fardamentos adquiridos por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil. A cerimônia de entrega ocorreu na sede da corporação e contou com a presença do prefeito Rodolfo Mota (União), do deputado federal Felipe Francischini (Podemos) e do deputado estadual Paulo do Carmo (Podemos), além de vereadores, secretários e agentes da corporação.

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De acordo com Francischini, autor da emenda atendendo a um pedido da prefeitura e do vereador Pablo da Segurança (Cidadania), os recursos foram aplicados "especificamente para os coldres, para os fardamentos e para 6 mil munições para os armamentos aqui da nossa Guarda Civil Municipal".

Já o prefeito destacou que a modernização dos uniformes está diretamente ligada à proteção dos servidores durante o expediente. "Os nossos GCMs, a exemplo dos agentes de trânsito que já receberam esse tipo de fardamento, em vários momentos se veem ali em luta corporal, em abordagens que são mais difíceis, então o fardamento é uma questão de segurança do trabalho desses agentes", afirmou Rodolfo.

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Cerimônia de entrega ocorreu na sede da Guarda Civil Municipal - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline Cerimônia de entrega ocorreu na sede da Guarda Civil Municipal - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline

Novas armas importadas

Os itens foram entregues no mesmo dia do lançamento da Operação Natal, que visa garantir mais segurança a consumidores, comerciantes e visitantes durante este período de festas. Na sede da GCM, a administração municipal também aproveitou para confirmar que anunciará nos próximos dias a substituição do armamento da Guarda Municipal por pistolas Glock, de fabricação austríaca. Segundo o prefeito, o processo de aquisição do material levou mais de seis meses até sua chegada ao município. O prazo foi influenciado pela compra, realizada integralmente em dólar, e pelos trâmites burocráticos exigidos pela alfândega. "Nós já estamos com elas aqui, elas já estão guardadas em um cofre. Seguramente, essa é uma das armas mais modernas, mais seguras e mais potentes do mundo. Para vocês terem uma ideia, são polícias como a de Nova York e a nossa Polícia Federal que usam", comentou Rodolfo.

O chefe do Executivo associou o pacote de investimentos, que também inclui a entrega recente de viaturas como caminhonetes L200, Trailblazer, Ranger 4x4 e um veículo Volkswagen Taos, à queda nos índices de violência na cidade. "Logo que eu assumi em 2025, nós fizemos o armamento da Guarda Municipal. Trabalhamos junto com a nossa Polícia Militar, com a nossa Polícia Civil, junto com a nossa Polícia Científica e todas as forças de segurança juntas. Assim nós conseguimos reduzir significativamente o número de ocorrências e de criminalidade, crimes violentos na cidade de Apucarana", ressaltou ele.

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PEC da Segurança e articulação

Durante a entrevista coletiva, Felipe Francischini comentou a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública no Congresso Nacional e defendeu maior participação financeira da União. "A PEC da Segurança é importante, tem alguns trechos ruins que nós estamos trabalhando para retirar, mas principalmente não pode sobrar essa conta só para os municípios ou para os estados. O governo federal tem que cumprir a sua parte, e nós também estaremos trabalhando para valorizar cada vez mais as nossas Guardas Civis Municipais, que passarão a ser Polícias Municipais, e também as nossas Polícias Militares e Civis", pontuou.

Questionado sobre a possibilidade de assumir a Secretaria de Estado das Cidades do Paraná (Secid) na próxima gestão estadual, o parlamentar tratou o assunto com cautela, mas confirmou conversas. "É bastante especulação. Eu tenho conversado bastante com o governador Sergio Moro sobre o que ele pensa para o governo. Nós temos dialogado com ele, vendo onde a gente pode se encaixar num projeto que possa trazer os municípios ainda mais à frente do governo do Estado para poder realizar os investimentos, dar andamento a todas as obras importantes que o governador Ratinho Junior vai deixar, mas também para elencar novas obras importantes para a nossa região e para a nossa cidade", concluiu Francischini. 1 de 5 Gabriela Jacuboski/TNOnline Foto: Autor: Gabriela Jacuboski/TNOnline

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