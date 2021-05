GCM de Apucarana prende ladrão e receptador em flagrante

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Neste sábado (29) a tarde, a Guarda Civil Municipal de Apucarana (GCM), prendeu dois homens em fragrante por furto e receptação logo após denúncia feita pela vítima moradora do Jardim Itália, na zona norte da cidade.

Segundo os agentes, a vítima relatou que percebeu arrombamento ao chegar em casa. No entanto, a residência tem câmeras de monitoramento e foi confirmado o furto de um botijão de gás, entre outros itens.

A vítima ligou para o número 153 da Guarda Civil Municipal que foi até o local e pelas imagens os guardas reconheceram um dos suspeitos. Eles foram até a região onde ele mora, no residencial Sumatra - que fica do outro lado da cidade, onde o suspeito acabou confessando o furto.

Segundo a GCM, havia um motorista com carro esperando para levar os produtos do furto e um receptador já contatado pelos criminosos.



O preso ainda identificou um parceiro do furto e para quem haviam negociado os produtos retirados da casa. Com o flagrante, a GCM prendeu o ladrão com o receptador e faz diligências para encontrar o terceiro envolvido na situação.

A vítima relatou que é a terceira vez que sua casa é alvo de assaltantes. "Eu desconfio que são os mesmos que arrombam e voltam porque sabem onde estão as coisas e dessa vez eles conseguiram de novo, agora espero recuperar tudo, inclusive coisas de comida", disse.

Foto por Tn Online

Os agentes encaminharam a dupla para a Delegacia de Polícia para as providências.