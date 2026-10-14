GCM de Apucarana divulga balanço com mais de 4,8 mil ocorrências

A Guarda Civil Municipal de Apucarana contabilizou 4.865 atendimentos e ocorrências no período compreendido entre 1º de janeiro e 14 de outubro de 2026. O levantamento estatístico apresentado nesta quarta-feira pelo comando da corporação demonstra uma intensa atuação focada em abordagens ostensivas, patrulhamento preventivo diário, suporte a diferentes órgãos públicos, combate à violência, fiscalização de trânsito e zeladoria do patrimônio municipal.

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No conjunto das atividades registradas ao longo dos primeiros dez meses do ano, a corporação efetuou 436 abordagens a indivíduos em atitude suspeita, prestou 307 apoios operacionais a outras secretarias e órgãos públicos e atendeu 272 chamados decorrentes de perturbação do sossego alheio. A atuação integrada da instituição inclui ainda 244 auxílios prestados às equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 143 operações de patrulhamento em estabelecimentos escolares e 139 patrulhamentos preventivos gerais.

Os guardas civis também garantiram a segurança em 97 eventos públicos promovidos no município, atuaram em 97 chamados em parceria com a Defesa Civil, cumpriram 21 mandados de prisão expedidos pela Justiça e registraram 16 intervenções relacionadas ao tráfico de drogas.

No âmbito da segurança pública direta e da proteção aos cidadãos, o relatório oficial contabilizou 77 atendimentos voltados a situações de violência doméstica, que abrangem casos de ameaça, agressão psicológica, descumprimento de medidas protetivas de urgência e lesões corporais. Avaliando os resultados obtidos pela corporação, o prefeito Rodolfo Mota ressaltou o papel desempenhado pelos agentes na rotina da cidade.

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“Esses números mostram a importância do trabalho da Guarda na proteção das pessoas e do patrimônio público, além do apoio aos serviços municipais. São atendimentos que exigem preparo, responsabilidade e presença nas ruas. Nosso compromisso é fortalecer a segurança, atuar preventivamente e garantir que a população tenha uma Guarda cada vez mais preparada e próxima da comunidade. Para isso, temos investido em viaturas, equipamentos, armamentos, uniformes, qualificação dos agentes e melhores condições de trabalho. Segurança pública se faz com trabalho, integração e respeito aos profissionais que atuam diariamente nessa missão e à população”, afirmou o prefeito Rodolfo Mota.

O fortalecimento da infraestrutura do órgão também foi destacado pelo secretário municipal de Segurança e Trânsito, subtenente Almir Antônio de Freitas, que ressaltou a relevância dos recursos aplicados para estruturar a tropa. “Esse reforço viabilizado pelo prefeito Rodolfo Mota tem sido fundamental para ampliar a capacidade de atuação preventiva e oferecer um serviço cada vez mais eficiente à população”, confirma o secretário.

Ao detalhar outros pontos da prestação de contas, o comandante da Guarda Civil Municipal, inspetor Fábio de Souza, destacou que o efetivo prestou atendimento direto a 45 ocorrências de agressão física ou vias de fato e a 32 registros de ameaça no período. Já no tocante às infrações contra a propriedade privada e pública, a instituição mapeou 52 furtos simples, 21 furtos qualificados, 24 furtos de veículos e 28 episódios de invasão ao patrimônio.

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O inspetor Fábio de Souza realizou um balanço positivo dos nove meses e meio de trabalho ostensivo, enfatizando a importância prioritária do caráter preventivo desempenhado pelas patrulhas de rotina. “Fazemos uma avaliação positiva desses nove meses e meio de trabalho, principalmente pelo volume de ações preventivas realizadas pela Guarda. O patrulhamento e as abordagens motivadas por denúncias de pessoas em atitude suspeita são fundamentais para prevenir crimes. Muitas vezes, a abordagem não resulta na constatação de nenhuma irregularidade, justamente porque se trata de uma ação preventiva, que busca identificar situações de risco e evitar que um delito aconteça.Ficamos satisfeitos em poder contribuir para a segurança pública de Apucarana. Também atuamos no atendimento a situações de violência doméstica, em conjunto com os demais órgãos responsáveis pela proteção das vítimas. Nosso compromisso é continuar trabalhando e estar sempre a serviço da comunidade”, afirma o comandante, destacando que os bons índices constantes no relatório “são fruto dos investimentos feitos pela atual gestão e do empenho diário de todos os guardas municipais”.

Por fim, a liderança da corporação ressaltou a ampla variedade de frentes cobertas pelo trabalho diário dos guardas civis, lembrando que o alcance das patrulhas vai muito além do policiamento tradicional e do zelo pelos prédios públicos.

O relatório inclui ações voltadas à causa animal e à proteção ambiental, contabilizando 37 episódios de maus-tratos a animais, 29 ocorrências diversas envolvendo animais e 13 recolhimentos de animais de grande porte em vias públicas. Na área de preservação do meio ambiente, os agentes atenderam 21 denúncias de descarte irregular de resíduos sólidos, 15 chamados relativos à queima não autorizada de resíduos e 10 ocorrências vinculadas a crimes contra a flora local.

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“Muitas vezes a população não tem a dimensão do trabalho que realizamos no dia a dia. Além da proteção do patrimônio público, são inúmeras situações, como por exemplo, ações de proteção animal e ambiental onde, no período, registramos 37 casos de maus-tratos a animais, 29 ocorrências envolvendo animais e 13 recolhimentos de animais de grande porte. Na área ambiental, atendemos 21 ocorrências de descarte irregular de resíduos sólidos, 15 de queima de resíduos e 10 relacionadas a crimes contra a flora”, elenca o inspetor Fábio.