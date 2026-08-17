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CAPACITAÇÃO

GCM de Apucarana conclui treinamento com tiro e técnicas não letais

Capacitação de 80 horas reuniu 50 agentes e incluiu atendimento pré-hospitalar, condução de veículos de emergência e violência contra a mulher

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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GCM de Apucarana conclui treinamento com tiro e técnicas não letais
Autor 50 agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) concluiram treinamento - Foto: Prefeitura de Apucarana

Os 50 agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana concluíram, neste final de semana, um amplo treinamento de qualificação profissional. A capacitação abrangeu instrução de tiro, uso de armas não letais, atendimento pré-hospitalar em combate, condução de veículo de emergência e atendimento de ocorrências de violência contra a mulher. O treinamento seguiu a matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e da Polícia Federal (PF).

O prefeito Rodolfo Mota destaca que o Estágio de Qualificação Profissional (EQP), além de atender a uma exigência legal, integra o conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura desde o início da gestão para fortalecer a segurança pública. “Proporcionamos a atualização profissional de forma contínua, por meio de cursos, aperfeiçoamentos e treinamentos permanentes. O objetivo é manter o efetivo preparado para atuar com segurança, técnica e eficiência nas mais diversas situações”, ressaltou o prefeito.

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O secretário municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran), subtenente Almir Antonio de Freitas, explica que o EQP tem carga horária de 80 horas, sendo realizado periodicamente. Essa edição da qualificação profissional começou no dia 10 de agosto e foi finalizada neste final de semana.

No sábado pela manhã, ocorreu a instrução com arma de eletrochoque na sede da GCM, e à tarde, com uso de spray de pimenta e gás lacrimogêneo nas ruínas do antigo frigorífico do Parque Bela Vista. “Já no domingo, o treinamento foi de armamento e tiro nas dependências do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec)”, completou o secretário.

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O comandante da GCM, inspetor Fábio de Souza, detalhou como foi a atividade realizada nas ruínas do antigo frigorífico. “Os agentes sentiram na pele os efeitos do spray de pimenta e do gás lacrimogêneo, já que o procedimento busca familiarizar o profissional com os recursos que ele poderá utilizar em serviço”, explicou.

Souza afirma que – ao longo do EQP – os integrantes da corporação participaram de instruções teóricas e práticas sobre temas fundamentais para o exercício da função, entre eles o atendimento a ocorrências envolvendo violência contra a mulher, com abordagem da Lei Maria da Penha, além de módulos sobre documentos oficiais e procedimentos operacionais, incluindo a elaboração do Boletim de Ocorrência Unificado (BOU).

O comandante destacou também os módulos de Condutor de Veículo de Emergência (CVE), Atendimento Pré-Hospitalar em Combate (Marc I), Técnicas Não Letais (TNL) e Instrução de Armamento e Tiro (IAT). Parte das aulas foi ministrada pelos próprios guardas civis municipais multiplicadores, profissionais habilitados e capacitados em suas respectivas áreas. “A participação dos multiplicadores possibilitou o compartilhamento de conhecimentos e experiências desenvolvidos no cotidiano da corporação”, observou.

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Integração entre instituições

A realização do estágio também contou com importantes parcerias institucionais. As Guardas Civis Municipais de Maringá e Londrina contribuíram com apoio logístico, fortalecendo a integração entre as instituições de segurança pública.

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Para a realização das atividades de armamento e tiro, a corporação contou com o apoio do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec), que disponibilizou a estrutura necessária para as instruções práticas. “Também foram fundamentais o apoio da Secretaria de Segurança Pública (Segtran) e da Secretaria de Esportes, que possibilitou a utilização do espaço do Centro da Juventude para as atividades do treinamento”, agradeceu o comandante da GCM.

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