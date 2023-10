GCM de Apucarana anuncia adesão à plataforma Sinesp Cad

Dentro de 90 dias, a Guarda Civil Municipal de Apucarana (GCM) deve estar conectada ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas – Central de Atendimento e Despacho de Ocorrência (Sinesp Cad), uma plataforma que oferece informações integradas e possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25/10) pelo prefeito Júnior da Femac. “Um inspetor da GCM de Apucarana esteve no município de São Carlos, interior de São Paulo, onde participou de treinamento para operacionalização do sistema e agora será o multiplicador de conhecimento junto aos demais agentes”, esclarece o prefeito.

A capacitação aconteceu entre os dias 16 e 19 deste mês. Segundo explica o comandante da GCM de Apucarana, Reinaldo de Andrade, o Sinesp Cad é uma solução de suporte a serviços públicos emergenciais, permitindo a integração do atendimento de forças de Segurança Pública e outros órgãos (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, SAMU, PRF, Guardas Municipais), otimizando a gestão de recursos e diminuindo o tempo de resposta, além de melhorar o planejamento operacional. “Uma ferramenta que possibilita, entre outras funções, o cadastro e acompanhamento de todas as ocorrências atendidas pela corporação através do número 153, com gráficos e estatísticas, além da integração de informações entre as forças de segurança de municípios que já operacionalizam a ferramenta”, esclarece De Andrade.

O diretor da GCM de Apucarana, inspetor GCM Jefferson Zanon, que participou do treinamento para implantação do sistema em Apucarana, cita como exemplo uma ocorrência de furto de veículo. “A partir da plataforma Sinesp Cad é possível o trabalho conjunto entre municípios, aumentando a chance de recuperação do bem”, ilustra Zanon.

Por ser pioneira na utilização do sistema no estado de São Paulo, a Guarda Civil Municipal de São Carlos é atualmente polo central de treinamento da plataforma Sinesp, através de convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. “Com este trabalho, o Governo Federal visa integração das Guardas Civis Municipais ao sistema, visando quantificar e qualificar os trabalhos em benefício da sociedade”, diz Zanon.

O que é – Criado através pela Lei nº 12.681/2012, a plataforma Sinesp tem como finalidade armazenar, tratar dados e informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas relacionadas com segurança pública, sistema prisional e execução penal, enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas. Um de seus principais objetivos é a consolidação de dados e informações de interesse da segurança pública que permitam o tratamento, análise de divulgação de estatísticas nacionais.

