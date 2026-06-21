GCM captura foragido condenado por roubo e furto no centro de Apucarana

Um homem que estava foragido do sistema prisional foi capturado pela Guarda Civil Municipal (GCM) na região central de Apucarana (PR). O indivíduo, que possuía um mandado de prisão em aberto, foi localizado pelas autoridades de segurança e detido novamente.

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De acordo com as informações da corporação, o homem tem uma condenação pendente de sete anos e sete meses de prisão. Ele responde pelos crimes de roubo e furto.

Durante a abordagem policial, o suspeito foi devidamente informado sobre a existência do mandado de prisão em seu desfavor. Após o procedimento padrão, ele recebeu voz de prisão no local e foi imediatamente encaminhado pelas equipes da Guarda Civil Municipal às autoridades competentes, onde permanecerá à disposição da Justiça para dar continuidade ao cumprimento de sua pena no sistema carcerário.