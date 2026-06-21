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GCM captura foragido condenado por roubo e furto no centro de Apucarana

Indivíduo estava com mandado de prisão em aberto e foi encaminhado às autoridades pelas equipes de segurança

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 20:41:30 Editado em 21.06.2026, 20:41:25
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GCM captura foragido condenado por roubo e furto no centro de Apucarana
Autor Homem tem uma condenação pendente de sete anos e sete meses de prisão - Foto: GCM

Um homem que estava foragido do sistema prisional foi capturado pela Guarda Civil Municipal (GCM) na região central de Apucarana (PR). O indivíduo, que possuía um mandado de prisão em aberto, foi localizado pelas autoridades de segurança e detido novamente.

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De acordo com as informações da corporação, o homem tem uma condenação pendente de sete anos e sete meses de prisão. Ele responde pelos crimes de roubo e furto.

Durante a abordagem policial, o suspeito foi devidamente informado sobre a existência do mandado de prisão em seu desfavor. Após o procedimento padrão, ele recebeu voz de prisão no local e foi imediatamente encaminhado pelas equipes da Guarda Civil Municipal às autoridades competentes, onde permanecerá à disposição da Justiça para dar continuidade ao cumprimento de sua pena no sistema carcerário.

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Apucarana crimes de roubo e furto FORAGIDO Guarda Civil Municipal MANDADO DE PRISÃO Prisão
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