GCM Apucarana flagra casal contaminando meio ambiente

Da Redação

Um casal foi encaminhado até a Delegacia de Apucarana, após despejar resíduos tóxicos para o meio ambiente. A ocorrência foi registrada pela Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde deste sábado (21), na Rua Nogueira, no Núcleo Habitacional Afonso Camargo, em Apucarana.

Em patrulhamento pelo endereço, a equipe viu o caminhão estacionado e percebeu que estava despejando resíduos de lixo no meio ambiente. Diante do flagrante, a GCM constatou também que os documentos do veículo estavam atrasados e o encaminhou para o Pátio do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

O homem e a mulher foram encaminhado por crime ambiental para a Delegacia de Apucarana para prestar esclarecimentos para a Polícia Civil, na tarde deste sábado.

