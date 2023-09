Gaúcho que percorre o Brasil há mais de 20 anos passa por Apucarana

O gaúcho José Maria Paranhos Filho, 42 anos, está viajando pelo Brasil desde 2001 e já percorreu mais de 3 mil municípios do país. Em todo lugar, ele faz questão de registrar de forma documental a sua passagem. Nesta semana, ele chegou a Apucarana (PR). É a segunda vez dele pela cidade. Veja reportagem em vídeo abaixo

“Cada um desses mais de 3 mil municípios eu registro com declarações oficiais, assinadas por autoridades, comprovando que estive lá”, conta. Paranhos, que é gaúcho de Uruguaiana (RS), conta que iniciou sua viagem a partir de um capítulo triste de sua vida. Seu melhor amigo, que tinha o sonho de fazer essa viagem morreu baleado em Porto Alegre.

“A perda desse meu amigo, o qual tenho como irmão, me fez levar comigo uma mensagem de não-violência. Sou patriota, amo o Brasil, e procuro levar aos jovens uma mensagem de paz”, afirma o viajante, que faz atualmente seus percursos a pé.

Em 2003, ele esteve em Apucarana, à época viajando de bicicleta. “Retornar a Apucarana depois de tanto tempo é algo muito satisfatório para mim. Gosto de ver o quanto a cidade cresceu, o quanto as pessoas mudaram e Apucarana é uma cidade muito acolhedora, diz.

Questionado sobre o que ele achou mais marcante em Apucarana, Paranhos afirma que a Catedral Nossa Senhora de Lourdes é um dos destaques que ele mais gosta da cidade.

“Em todos os lugares que chego, o primeiro ponto que procuro é a Igreja Matriz. Só então considero que cheguei à cidade. E a catedral de Apucarana é muito linda”, afirma o viajante.

Em sua jornada, Paranhos já encontrou diversas personalidades do Brasil, como o cantor Wesley Safadão, o ídolo do Flamengo, Zico e até mesmo o comediante Tiririca.

Algumas imagens da sua jornada estão em exposição na entrada do Cine Teatro Fênix. Essa exposição, inclusive, é algo que ele preparou com exclusividade para os apucaranenses.

“Meu objetivo viajando é, na realidade, conversar com as crianças e os jovens. Por isso, sempre vou às escolas, onde dou palestras e mostro as imagens da minha viagem. Estou expondo aqui no Cine Teatro como forma de gratidão às pessoas que tem me ajudado durante essa estadia”, afirma.

O viajante, inclusive, nos conta que não gosta de dar entrevistas, mas devido à acolhida que vem recebendo em Apucarana, abriu uma exceção para o TNOnline.

“Não faço questão de me aparecer, pois meu objetivo é viajar levando a minha mensagem para as pessoas”. Ao final de sua jornada, Paranhos pretende publicar um livro onde conta a sua experiência pelas estradas e rios do Brasil.

Ele pretende seguir sua caminhada pelos municípios do Paraná e não se preocupa com datas. “Não tenho data para encerrar minha viagem, tampouco para concluir o meu livro. Essa é uma das perguntas que mais ouço, mas, sinceramente, não tenho pressa”, finaliza.

