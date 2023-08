"Gatuno" invade escritório de advocacia em Apucarana e mobiliza PM

O registro de um "furto" em Apucarana, no Norte do Paraná, na noite desta quinta-feira (3), provou que o crime pode sim ser considerado fofo. Isso porque um gatinho invadiu um escritório de advocacia e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

Tudo aconteceu quando uma moradora da área central do município escutou barulhos suspeitos no interior do escritório. Rapidamente, a mulher acionou as autoridades acreditando que criminosos estariam no local para uma tentativa de furto.

- LEIA MAIS: Câmeras flagram "caramelo" furtando ração no centro de Apucarana; veja

continua após publicidade

Ao chegarem na Rua Professor Erasto Gaertner, os policias perceberam que o crime, na verdade, não era um crime. A proprietária do escritório de advocacia foi chamada e autorizou a entrada dos policiais no imóvel. Quando entraram, no entanto, a surpresa: ao contrário do que a vizinha havia relato, não eram bandidos em um furto, mas um gatinho que havia entrado pelo forro.

A ocorrência inusitada foi registrada por volta das 21 horas e, mesmo vendo o "gatuno", os policiais ainda averiguaram todo o estabelecimento para garantir a segurança. A dona também não constatou nenhum objeto furtado.

Não há informações sobre o que foi feito com o gato, mas, claramente, o animal aproveitou bem a noite para causar uma comoção.

Siga o TNOnline no Google News