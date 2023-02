Gatos filhotes são encontrados em caixa de papelão em Apucarana; veja

Da Redação

Uma moradora de Apucarana foi surpreendida no começo da manhã desta quinta-feira (16), após encontrar uma caixa de papelão na região do Parque Biguaçu, do lado do Centro Municipal de Educação Infantil Irmã Dulce. Dentro, a surpresa: sete gatos filhotes esfomeados e com muita sede.

"Por sorte, eu tinha um saquinho de ração para gatos dentro do meu carro e os alimentei na hora. Depois, os levei para minha casa e eles continuaram comendo. Foi coisa de Deus passar por ali naquele momento", conta a empreendedora Giselle Oliveira Cardoso, que está encantada com todos os gatinhos.

Como são muitos bichinhos, a apucaranense pede para quem tiver interesse em adotar algum deles, que entre em contato com ela através do WhatsApp (43) 99910-1433. "Não posso ficar com todos, mas eles são muito lindos e bonzinhos. Espero que encontrem um lar com muito amor e carinho", comenta.

Veja o vídeo feito por Giselle:

