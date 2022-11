Gato “sapeca” vira caso de polícia em Apucarana

Da Redação

Um gatinho de estimação de uma moradora da Vila Formosa, em Apucarana, virou caso de polícia no início da tarde desta terça-feira, 22. O bichano causou um grave desentendimento entre vizinhas e a Polícia Militar (PM) precisou ser acionada.

Segundo o boletim de ocorrências registrado, uma mulher acionou a PM dizendo que sua vizinha já havia feito um boletim contra ela, pois estaria incomodada com gato da solicitante e que, nesta terça-feira, a vizinha teria começado a ameaçar a solicitante, dizendo coisas como “eu vou gastar o que não tenho para ferrar com sua vida, você não sabe com quem está mexendo", entre outras ameaças. Ela informou ainda que, em data anterior, a vizinha já ameaçou matar seu gato.

A solicitante foi orientada pela polícia sobre os procedimentos cabíveis ao caso.

