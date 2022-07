Gato preso em agência bancária mobiliza Bombeiros de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um gato ficou preso em um banco, localizado na Avenida Curitiba no centro de Apucarana, e mobilizou uma equipe dos Bombeiros. O resgate aconteceu por volta das 11h10 e o felino estava bastante arisco. A movimentação na área central chamou a atenção.

continua após publicidade .

De acordo com o sargento Romão, o gato pulou uma janela do piso superior da agência, depois entrou em uma sala e quando os funcionários chegaram, o animal correu para um armário que estava aberto.

Como o gato estava bastante bravo, os colaboradores do banco não conseguiram tirar o animal, então os Bombeiros foram chamados. "O pessoal chamou a gente e uma equipe veio para cá. Localizamos o gato, em 10 minutos tiramos ele do armário, mas ele estava bastante bravo, arisco, acuado no armário", conta o sargento Romão.

continua após publicidade .

O gato cinza ficou na agência com uma funcionária. "O pessoal do banco contou que nos fundos da agência tem uma casa e a pessoa tem alguns gatos, então a funcionária ficou com o gato e vai entrar em contato com a moradora da casa. É um gato cinza, bonito, parecia ser persa, e não tem rabo. Lá no banco tinha ração, o gato aparentemente não estava machucado, se não for dessa pessoa, então a funcionária do banco vai entrar em contato com o Centro Municipal de Saúde Animal", finaliza.

Na segunda-feira (4), um gambá que estava preso em fios também foi resgatado pelos Bombeiros.

Siga o TNOnline no Google News