Gato mascote vira atração entre eleitores em colégio de Apucarana

Isidoro, mascote do Colégio Isidoro Luiz Cerávolo, circulou pela seção eleitoral e chamou a atenção de eleitores e servidores neste domingo

Em meio ao movimento de eleitores neste domingo (4), um personagem diferente chamou a atenção no Colégio Isidoro Luiz Cerávolo, em Apucarana Isidoro, o gato que é mascote da instituição, circulou pelo local e virou atração entre quem passava pela seção eleitoral.

Segundo Juliana Romeiro de Melo, administradora do prédio, Isidoro já é conhecido por acompanhar a movimentação das eleições. “É o mascote aqui do Colégio Cerávolo”, explicou.

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O gato também não é novato quando o assunto é eleição. De acordo com Juliana, ele já havia aparecido durante a votação anterior. “Ele já tava aqui na eleição passada também. Já tava aqui acompanhando de perto o fluxo das eleições”, contou.

Isidoro conquistou não apenas os eleitores, mas também os servidores que trabalham no local. Juliana revelou que até levou um petisco para o mascote. “Faz sucesso entre os eleitores e entre os servidores também, porque eu trouxe até Churu pra entregar pra ele”, disse.

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O mimo ajuda a explicar, segundo a própria Juliana, o porte do mascote. Na brincadeira, a repórter comentou que estava explicado por que Isidoro estava “gordinho”.“Gordinho e fofinho”, respondeu Juliana.

Enquanto os eleitores foram ao colégio para cumprir o compromisso com as urnas, Isidoro ficou com uma função diferente: ser a atração de quatro patas da eleição.



