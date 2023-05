'Gato' de energia elétrica em empresa de Apucarana mobiliza PM

Uma equipe da Copel chamou a Polícia Militar (PM) de Apucarana após um 'gato' de energia elétrica ser flagrado em uma empresa localizada no Jardim América, na manhã desta sexta-feira (26).

continua após publicidade

Conforme a PM, o furto de energia estava ocorrendo direto da rede da Copel. O dono da empresa não foi encontrado. A Copel providenciou a remoção do gato. Uma pessoa foi levada para delegacia de Apucarana como testemunha do crime, sendo ouvida e liberada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

- LEIA MAIS: Justiça suspende processo contra apucaranense que esfaqueou influencer

continua após publicidade

Gato De Energia Elétrica É Crime?

Se o gato é feito antes de passar pelo relógio medidor, a ação se enquadra no crime de furto;Se o gato foi feito para alterar as características do medidor para que assim pudesse pagar menos na conta de luz, a ação se enquadra no crime de estelionato. Dessa forma, o transtorno que o gato de energia pode gerar é maior.

Quais Consequências Para Quem Faz Gato De Energia Elétrica?

Além dos problemas com a lei em fazer gato de energia, há outros tipos de perigos que deve se considerar antes de pensar em realizar esse tipo de crime:

Chances de provocar um incêndio;Energia elétrica oscilando e interrompendo a distribuição para a sua casa e dos demais vizinhos;Riscos de sofrer um choque elétrico;

continua após publicidade

Sobrecarregar a rede, provocando problemas que podem durar dias;

Quedas de energia que podem queimar objetivo conectados à rede que, nessa situação, a distribuidora elétricas não poderá reparar;

Curtos-circuitos;

continua após publicidade

Além disso, esse delito também pode provocar descargas elétricas e colocar em risco a vida de quem faz o gato.

Qual O Valor De Uma Multa De Gato De Luz?

Há uma diferença de quando o gato de energia se enquadra como furto e quando se enquadra como estelionato. O crime de furto é punido com pena de reclusão de um a quatro anos e multa, de acordo com o artigo 155 do Código Penal.

continua após publicidade

Em contrapartida, o delito de estelionato, punível com pena de reclusão de até cinco e multa, está previsto no artigo 155º do Código Penal ou o artigo 171 do mesmo código. Em caso de estelionato, pode ser possível pagar por uma fiança.

Para isso, deve-se fazer o pedido diretamente ao juiz apropriado. É importante lembrar que, além das penalidades e das multas que podem ser impostas, fazer um gato energia também traz outros efeitos negativos, como ser autuado por infração à lei e o constrangimento.

Além disso, este tipo de crime pode resultar em uma situação muito chata em relação aos vizinhos que terão que pagar uma conta de luz mais alta em decorrência do gato que você fez.

Vale notar que, em diversas situações, os tribunais eximem da pena de furto de energia elétrica aquele que pagar o valor da multa relacionada antes de receber a denúncia.

Siga o TNOnline no Google News