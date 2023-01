Gato ataca cachorra e provoca briga entre vizinhos; PM foi acionada

Da Redação

Um dos gatos do vizinho teria atacado e ferido a cachorra de estimação

Um registro pra lá de inusitado foi feito por policiais militares em Apucarana, norte do Paraná. Eles foram acionados por um homem que disse ter se desentendido com o vizinho e o motivo é surpreendente: um dos gatos do vizinho teria atacado e ferido a sua cachorra de estimação. Um boletim de ocorrências foi confeccionado.

De acordo com a polícia, o caso foi registrado no Núcleo Habitacional Afonso Camargo. O solicitante relatou que seu vizinho possui cerca de 30 gatos e que nesta data, um dos bichanos atacou sua cachorrinha, que ficou machucada.

Ele disse aos policiais que tentou conversar com o vizinho, mas não teve acordo, por isso, acionou a polícia.

A equipe fez todo o registro e fez todas as orientações ao morador quanto aos seus direitos.

