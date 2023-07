Gata que teria sido atropelada desaparece em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma gata desapareceu na tarde desta quarta-feira (26) na região do Parque Santo Expedito, em Apucarana, norte do Paraná. Segundo Patrícia Silva, que estava cuidando temporariamente do animal em sua residência, a Paty sumiu por volta das 14 horas.

continua após publicidade

Patrícia conta que a gata estava em sua casa depois de uma ONG de animais solicitá-la para cuidar do animal temporariamente. "Ela foi encontrada perdida no Jardim das Flores, deve ter sido vítima de um atropelamento porque não consegue andar direito, está sem equilíbrio", explicou a moradora.

-LEIA MAIS: Resgate do Farofa: bombeiros tiram gato de bueiro em Apucarana; veja

continua após publicidade

O animal estava em uma residência localizada na Rua Governador Emílio Gomes, no Jardim Morumbi, próximo ao supermercado Muffato. Informações sobre o paradeiro da gata podem ser repassadas à Patrícia, pelo telefone: (43) 99801-9543.

Siga o TNOnline no Google News