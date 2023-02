Gata que sofreu maus-tratos em Apucarana segue internada

Da Redação

O animal está sob os cuidados da equipe do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa)

Após quase ser morta pelo seu tutor, uma gata filhote, que morava na Vila Nova até esta terça-feira (14) com o agressor, um homem, de 66 anos, segue internada em Apucarana, no Norte do Paraná. O animal está sob os cuidados da equipe do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) e seu estado de saúde exige atenção.

Conforme os profissionais do Cemsa, a gata estava com desidratação, diarreia, secreção vaginal purulenta, entre outras outros problemas. Já o autor dos maus-tratos, foi preso na manhã desta terça-feira (14), pela Polícia Militar (PM), depois de quase matar o animal, arremessando a gata para cima e a deixando cair no chão sob forte impacto.

Além de maltratar o bicho, ele ainda teria ameaçado um vizinho com um facão. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança da rua onde o crime ocorreu. O idoso, que é reincidente na prática de violências, foi encaminhado para a delegacia. No ano passado, ele foi flagrado por câmeras do bairro, agredindo um mendigo que dormia na calçada. Na época, ele não foi preso.

