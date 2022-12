Gasolina volta a ficar mais cara em Apucarana, acima dos R$ 5

Da Redação

Os preços dos combustíveis nas bombas apresenta uma elevação em Apucarana ao longo da semana, como mostra o aplicativo Menor Preço

A gasolina comum ficou mais cara em Apucarana, ao longo desta semana, conforme é possível verificar no aplicativo Menor Preço. Na prática, o cenário se inverteu. Na quinta-feira (22), a maioria dos 28 postos estavam com preços abaixo de R$ 5 e, nesta sexta (30), apenas dois postos da cidade estão oferecendo gasolina abaixo de R$ 5.

A gasolina mais barata, oferecida em dois dos 28 postos, é a comum, vendida a R$ 4,99 o litro. A mais cara aparece a R$ 5,39 o litro. Ou seja, se não pesquisar direito, o consumidor pode gastar R$ 20 a mais para abastecer um tanque de 50 litros na cidade, considerando a diferença de preços praticados entre os postos mais baratos e o mais caro.

Além dos dois postos vendendo a R$ 4,99, seis postos estão vendendo gasolina comum a R4 5,29, sete deles vendem a R$ 5,20.

Para comparação, na semana passada o mesmo aplicativo mostrava que a gasolina mais barata na cidade era vendida a R$ 4,90 e a mais cara, a R$ 5,29.

Já para o etanol, oferecido em 23 postos de combustíveis da cidade nesta sexta-feira (30), o mais barato estava em R$ 3,99 o litro e, o mais caro, é vendido a R$ 4,29. Na pesquisa da semana passada, o mesmo combustível nesses postos variava entre R$ 3,86 e R$ 4,27.

O diesel aparece em 26 estabelecimentos monitorados pelo aplicativo do governo do Paraná, em Apucarana. O tipo mais barato, o S500, estava com o preço mais baixo a R$ 5,75 e o, mais alto, estava em R$ 6,45.

Já o diesel S10 mais barato da cidade é comercializado a R$ 5,89 e o mais caro, a R$ 7,04. Na semana passada, o tipo S10 era comercializado entre R$ 5,89 e R$ 6,39.

MENOR PREÇO

O Aplicativo Menor Preço, do Nota Paraná, permite ao usuário pesquisar o menor preço de um produto em mais de 100 mil estabelecimentos participantes. As informações são atualizadas em tempo real toda vez que um estabelecimento realiza uma venda. Toda semana, mais de 10 milhões de preços são atualizados.

O Menor Preço está disponível para dispositivo móveis nas plataformas Android e iOS.

