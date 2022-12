Gasolina volta a ficar abaixo de R$ 5 em Apucarana

Da Redação

Gasolina pode ser encontrada entre R$ 4,90 e R$ 5,29 em Apucarana nesta quinta (22)

Os motoristas que vão viajar neste final de ano tiveram uma boa notícia nesta quinta-feira (22). Os preços da gasolina, do etanol e do diesel baixaram, em média, R$ 0,30 em Apucarana. Com a redução, a gasolina já pode ser novamente encontrada a menos de R$ 5 na maioria dos estabelecimentos do setor na cidade.



Segundo pesquisa feita no aplicativo Menor Preço, do governo estadual, a gasolina era vendida entre R$ 4,90 e R$ 5,29 em Apucarana na tarde desta quinta-feira. No final do mês passado, o combustível variava entre R$ 5,09 e R$ 5,39. A maioria dos postos pesquisados pela reportagem está comercializando o combustível na faixa de R$ 4,99.

Depois de quase dois meses sem mudanças nas bombas, o diesel também ficou mais barato em Apucarana. O litro do tipo S10 era comercializado nesta tarde entre R$ 5,89 e R$ 6,39. Anteriormente, o combustível era encontrado entre R$ 6,25 a R$ 6,81 na cidade.

O etanol também sofreu redução na maioria dos postos, com preços praticados atualmente na faixa entre R$ 3,86 e R$ 4,27. O valor anterior variava entre R$ 3,89 e R$ 4,39, mas com bastante diferença dependendo do posto de combustível escolhido pelo motorista.

Gerente de um estabelecimento do setor em Apucarana, Vilson Kozan afirma que a redução de preços chega em boa hora. “O pessoal está pegando a estrada para viajar no final de ano. É uma boa notícia perto do Natal”, considera. Ele chama atenção para a redução do diesel. “Há pelo menos 60 dias não havia mudanças no valor desse combustível”, assinala.

Kozan explica que os preços vêm sofrendo muitas oscilações nas distribuidoras nas últimas semanas, com reduções e altas. “Por isso, demorou para o preço baixar nas bombas, o que felizmente aconteceu agora na reta final do ano”, comemora.

ARAPONGAS

Segundo pesquisa feita no aplicativo Menor Preço na tarde desta quinta-feira (22), os preços também reduziram na mesma proporção em Arapongas. A gasolina é vendida entre R$ 4,69 e R$ 5,06, valores menores do que os praticados em Apucarana, por exemplo. No final do mês passado, o preço já variava entre R$ 4,89 até R$ 5,09 na cidade. O etanol é comercializado entre R$ 3,59 e R$ 4, enquanto o diesel S10 entre R$ 5,99 e R$ 6,27.

Por Fernando Klein

