Gasolina tem novo aumento nos postos de Apucarana

O consumidor apucaranense se deparou com mais um aumento no preço do litro da gasolina nesta segunda-feira, 25. De acordo com o aplicativo Menor Preço, a gasolina em Apucarana pode ser encontrada por até R$ 7,80 o litro. O menor preço encontrado na cidade é de R$ 7,50 o litro.

Uma pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) há menos de 10 dias, mostra que o combustível podia ser encontrado na cidade de R$ 7,39 até R$ 7,19. A pesquisa, feita no período de 1 a 16 de abril, apontou um preço médio de R$ 7,32 para a gasolina em Apucarana.

De acordo com o proprietário de um posto de combustíveis em Apucarana Welington Kreb, a nova alta ainda é reflexo do aumento do preço do etanol.

"O etanol subiu cerca de R$ 0,32 na semana passada, e isso interfere preço gasolina, que recebe até 27% de anidro, então, se tem alta nestes produtos, sobe também o preço da gasolina de forma proporcional", explicou.

Arapongas

O araponguense também já está pagando mais caro no litro do combustível, apesar de ainda ter um preço menor em Arapongas, em relação a Apucarana. O aplicativo mostra que nesta segunda-feira, a gasolina com menor preço pode ser encontrada a R$ 6,45 o litro. A mais cara está custando R$ 7,59 o litro. O preço médio praticado na cidade há 10 dias era de R$ 7,38.