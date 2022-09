Gasolina já pode ser encontrada a menos de R$ 5 em Apucarana

Da Redação

Litro da gasolina é vendido nesta terça-feira (6) entre R$ 4,97 e R$ 5,35 em Apucarana

O preço da gasolina voltou a cair nas bombas de Apucarana e o combustível já pode ser encontrado a menos de R$ 5 na cidade. O litro é vendido nesta terça-feira (6) entre R$ 4,97 e R$ 5,35, o que representa um valor médio de R$ 5,16, segundo levantamento feito pela reportagem no aplicativo Menor Preço.

Conforme a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o patamar atual de preços no País é o menor desde novembro de 2020 (em valores corrigidos pela inflação). Desde junho, os preços praticados caíram quase 50% em Apucarana.

Segundo o economista Rogério Ribeiro, professor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) em Apucarana, a redução de preços é reflexo de dois fatores. O primeiro é a questão política, com a determinação de corte de tributos (redução da alíquota do ICMS e isenção do PIS e Cofins da gasolina) por parte do governo federal no final de mês de junho. O segundo é a queda na cotação do petróleo no mercado internacional.

“Os preços estão se acomodando no mercado internacional e essa tendência de queda deve continuar nos próximos meses”, projeta. O economista assinala ainda que o repasse do corte de impostos não foi “paritário” e acabou sendo “diluído” pelos empresários do setor. Por isso, há possibilidade novas reduções de preços ocorrerem também por conta desse "efeito residual".

Em Apucarana, a queda no preço mais baixo praticado chega a R$ 2,42 por litro em Apucarana nos últimos dois meses, o que representa uma redução de 48,7%. Segundo levantamento da ANP, feito entre 26/06 a 02/07 , o litro do combustível custava, em média, R$ 7,49 na cidade, com valor mínimo de R$ 7,39 e máximo de R$ 7,59.



Em Arapongas, os preços estão mais baixos desde a última quinta-feira (01/09). O litro da gasolina está sendo vendido entre R$ 4,89 e R$ 4,99 na cidade.

O etanol vem acompanhando a queda por conta da disputa de mercado e também pela “pressão” da gasolina. Para ser competitivo, o etanol também começou a cair desde junho nas bombas.

Em Apucarana, segundo o aplicativo Menor Preço, esse combustível pode ser encontrado a R$ 3,69. Em Arapongas, o valor mínimo está na faixa de R$ 3,59.

O diesel S10 também vem caindo, mas de forma mais tímida, o que gera reclamações do setor de transportes. Em Apucarana, o menor preço está na faixa de R$ 6,39, enquanto em Arapongas o menor valor praticado é de R$ 6,49. Os valores estão ainda bem acima da gasolina.

