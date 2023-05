Gasolina está em média R$ 0,20 mais barata em Apucarana

Da Redação

Gasolina e diesel já estão mais baratos em alguns postos de Apucarana

A gasolina comum está R$ 0,20 mais barato nos postos de combustíveis de Apucarana, no norte do Paraná. Pesquisa no aplicativo Menor Preço aponta que o litro mais barato pago nesta segunda-feira (22) custou R$ 5,36 e o mais caro R$ 5,49, um preço médio de R$ 5,42. Na semana passada, antes da Petrobras anunciar redução no preço do combustível para as distribuidoras, a gasolina custava R$ 5,62 em média, conforme pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizada em 14 de maio em cinco estabelecimentos da cidade.

Outro produto com queda de preço foi o diesel. Em Apucarana, o Menor Preço aponta uma redução de R$ 0,52 no preço médio do produto que custava R$ 5,72, segundo a pesquisa da ANP, e nesta segunda-feira baixou para R$ 5,20, em média, segundo o Menor Preço. Mas nem todos os estabelecimentos do ramo atualizaram o preço do diesel. O gerente de posto Vilson Kozan informa que no estabelecimento onde trabalha o preço não teve alteração.

- LEIA MAIS: Petrobras anuncia que adotará nova política de preços de combustíveis

“A redução anunciada pela Petrobras se refere aos preços repassados para as companhias que distribuem os combustíveis para os postos. A companhia ainda não repassou o novo preço do diesel, apenas da gasolina e do etanol”, afirma. De acordo com Kozan, o litro do etanol hidratado também teve redução de R$ 0,20 na empresa onde ele trabalha.

GÁS

O preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), mais conhecido como gás de cozinha, também está mais barato em alguns estabelecimentos da cidade. Em uma distribuidora ouvida pelo TNOnline o valor do produto era R$ 115 para retirar e R$ 120 para entregar. Agora o botijão de 12 quilos sai por R$ 110 para entrega e R$ 100 para retirar na portaria.

