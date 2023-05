Gasolina e diesel ainda não têm novos preços definidos em Apucarana

Da Redação

Preços da gasolina e do óleo diesel devem ficar mais baixos para o consumidor

A partir desta quarta-feira (17) os preços da gasolina e do óleo diesel devem ficar mais baixos. Entretanto, os postos de combustíveis de Apucarana, no norte do Paraná, ainda não têm conhecimento de quanto a redução anunciada nesta terça-feira (16) pela Petrobrás vai impactar no bolso do consumidor final.

Conforme o gerente de um estabelecimento do ramo, Vilson Kozan, a expectativa é que o custo dos combustíveis caia mesmo para o consumidor final. Contudo, o valor só será conhecido na quarta-feira.

- LEIA MAIS: Petrobras anuncia reduções nos preços da gasolina, do diesel e do GLP

"Na virada do mês falaram que ia baixar, mas teve alteração na base de cálculo dos impostos, então baixou de um lado e aumentou de outro e no fim das contas não refletiu em nada para o consumidor", comenta.

Segundo a Petrobras, a gasolina terá queda de R$ 0,40 por litro (-12,6%) e o diesel redução de R$ 0,44 por litro (-12,8%). A medida faz parte do que o presidente da companhia, Jean Paul Prates, classificou como uma nova estratégia comercial de preços da petrolífera para o mercado interno.

A redução dos preços dos produtos para revenda, no entanto, depende de vários fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. “Teremos a melhor alternativa de preços para nossos clientes em cada ponto de venda da Petrobras. Lembrando que [no caso dos combustíveis] a empresa não tem mais uma distribuidora”, disse Jean Paul Prates.

GÁS DE COZINHA

A nova estratégia comercial da petrolífera também inclui uma diminuição de 21,3% no preço do gás de cozinha, uma redução de R$ 8,97 por botijão de 13 quilos.

Com essa redução, segundo a Petrobras, o preço do botijão de gás para o consumidor final pode cair abaixo dos R$ 100. O valor praticado na revenda, no entanto, não é controlado diretamente pelo governo.

Em Apucarana, o preço médio do botijão é R$ 115, valor que pode chegar a R$ 95 em alguns estabelecimentos, calcula a empresária do ramo Fabiana Zambonini.

"Por enquanto a gente não sabe qual valor vai ficar, isso ainda não foi repassado. Mas eu acho melhor uma redução do que uma alta no valor. Infelizmente muitos clientes não entendem e pensam que a gente que está subindo o valor do botijão. Ano passado foram vários aumentos e muitos a gente nem repassou para o consumidor", comenta.

