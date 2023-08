Gasolina chega a R$ 5,99 em Apucarana após novo reajuste

Consumidores da região norte do Paraná, já sentem no bolso os efeitos do último reajuste da Petrobras no preço dos combustíveis. Em Apucarana, o aumento nas bombas foi de 25 centavos o litro da gasolina comum. Até a última terça-feira (15), combustível derivado de petróleo custava, em média, R$ 5,44 o litro, conforme o aplicativo Menor Preço. Após o reajuste, o custo médio da gasolina subiu para R$ 5,69, podendo ser encontrada entre R$ 5,39 no menor preço e R$ 5,99 no maior.

O diesel teve um aumento maior e está 65 centavos mais caro em Apucarana. Após o reajuste o combustível pode ser encontrado entre R$ 5,69 e R$ 5,99, preço médio de R$ 5,84.

ARAPONGAS

Em Arapongas, a gasolina comum subiu 88 centavos. Conforme pesquisa no aplicativo Menor Preço, na terça-feira o combustível foi vendido entre R$ 4,44 e R$ 5,39, com preço médio de R$ 4,91. Nesta quinta-feira o combustível foi comercializado a 5,69 e R$ 5,89, com custo médio de R$ 5,79. Já o diesel que era comercializado a R$ 5,29 em média, subiu para R$ 5,84, um aumento de 55 centavos.

Após receber denúncias, o Procon de Arapongas vistoriou e notificou os 27 postos por possíveis repasses antecipados nos preços dos combustíveis. Segundo a coordenadora do Procon Arapongas, Fabiani Silvério Barbist, os estabelecimentos devem apresentar as notas das últimas compras para análise.

Conforme o documento enviado pelo Procon, os postos de combustíveis de Arapongas têm no prazo de cinco dias corridos - a contar do dia 20 de agosto de 2023, para apresentar as informações e cópia dos documentos solicitados, bem como manifestação por escrito.

Além de apresentar a tabela demonstrativa com a evolução dos preços praticados para venda à vista ao público consumidor do litro da gasolina comum, gasolina aditivada (se comercializar), do etanol e diesel (S10 e Comum), no período compreendido entre dia 01 a 20 de agosto, entre outras recomendações. Aumento - o litro da gasolina teve alta de R$ 0,41, chegando a R$ 2,93. O litro do diesel subiu R$ 0,78, passando a R$ 3,80.

De acordo com a coordenadora, o Procon também vai analisar se os estabelecimentos aplicaram um percentual maior do que estabelecido pela Petrobras.



