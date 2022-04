Da Redação

Gás de cozinha está R$ 10 mais caro em Apucarana e Arapongas

O reajuste de 16,1% no preço do gás de cozinha, que passou a valer na última sexta-feira (11), já chegou ao bolso do consumidor. Pesquisa do TNonline junto a estabelecimentos revendedores de Apucarana e Arapongas aponta que o botijão de 13 quilos ficou até dez reais mais caro.

Em média, o custo do botijão sai por R$ 120 para quem preferir receber em casa. Antes do reajuste, saia por R$ 110. Já o consumidor que buscar o botijão na revenda paga R$ 110. Antes o produto saia por R$ 100.

Donos de estabelecimentos relataram que este é o maior reajuste de preço dos últimos oito anos e que temem queda nas vendas, uma vez que a tendência da população é economizar gás para aumentar a durabilidade.

CORRE-CORRE

Em um estabelecimento de Apucarana, o proprietário disse que houve grande movimentação após o anúncio da Petrobras. Márcio Cabecione contou que vendeu 300 botijões entre sexta-feira e sábado, superando a média de vendas diária.

“Vendi aproximadamente 150 unidades na sexta e mais 150 no sábado. Foi a mesma correria registrada nos postos de gasolina. Os clientes queriam comprar a tempo, antes de aumentar o preço”, comentou.





