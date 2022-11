Garotos se expõe a riscos ao fugir da PM com bicicletas motorizadas

Da Redação

Imagem Ilustrativa

Dois garotos circulavam pelo centro de Apucarana com bicicletas motorizadas, no início da noite de quarta-feira (09), quando se colocaram em risco, com manobras perigosas pelas ruas, para fugir da abordagem policial.

Os dois adolescentes estavam conduzindo bicicletas motorizadas de uma forma que chamaram a atenção de uma equipe policial. Assim que perceberam a polícia, no entanto, os dois garotos aumentaram a velocidade e passaram a fazer manobras perigosas pelas ruas.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, em vários momentos da tentativa de fuga os dois adolescentes, em alta velocidade, circularam na contramão, colocando-se em risco de acidentes.

Quando entraram na rua Bela Vista, a viatura policial conseguiu abordar uma das bicicletas, que parou. O outro continuou em fuga e não foi localizado. O garoto que parou tem apenas 13 anos de idade e contou aos policiais que fugiu porque ficou com medo. Ele identificou o colega que estava com ele.

A bicicleta motorizada foi recolhida ao pátio da Polícia Militar e o garoto encaminhado às autoridades policiais para os procedimentos e o pai foi chamado para comparecer à delegacia de polícia.

