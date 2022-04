Garotos apucaranenses se destacam na Seleção Brasileira Sub-16

Da Redação

Os jogadores apucaranenses Luís Octávio Aurélio Lopes, lateral-esquerdo, 16 anos, e Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos, atacante, 15, estão defendendo a Seleção Brasileira Sub-16 no Torneio Uefa Desenvolvimento de Futebol, que está ocorrendo no Central Park Denbigh no País de Gales. O primeiro atleta pertence ao Botafogo, do Rio de Janeiro, e o segundo joga pelo Grêmio, de Porto Alegre.

Em comum os jovens atletas quando residiram em Apucarana estudaram na rede municipal e iniciaram no esporte jogando a modalidade de futsal. Luís Octávio foi aluno do pré ao quinto ano na Escola Albino Biacchi, sendo descoberto pelo professor de educação física Vinícius Bolonheze. Já Alysson estudou até os 8 anos de idade na Escola Fábio Henrique da Silva e surgiu num projeto do estabelecimento de ensino numa parceria com o Colégio Estadual Carlos Massaretto, tendo o comando do professor de educação física Fabiano André Barbosa.

O prefeito Junior da Femac se manifesta entusiasmado com os dois garotos de Apucarana que estão defendendo a Seleção Brasileira Sub-16, em competição na Europa. “O Luis Octávio estudou na escola Municipal Albino Biacchi; e o Alysson da Escola Municipal Fábio Henrique. Estes dois talentos foram descobertos por dois dos nossos professores de educação física, e esperamos que sigam crescendo no futebol e levando o nome de Apucarana para o mundo”, comenta Junior da Femac.

Filho de Claudenir e Sandra Lopes, Luís Octávio está no Botafogo desde o mês de junho de 2019. No ano passado, o lateral-esquerdo foi destaque com o Alvinegro ficando em quarto lugar na Copa Nike e sendo campeão do Campeonato Carioca Sub-15. A final da competição estadual foi realizada em dois jogos contra o Fluminense. Na primeira partida da decisão no Estádio Nilton Santos (Engenhão), o Botafogo venceu por 2 a 0, enquanto no segundo jogo no Estádio das Laranjeiras houve empate por 1 a 1, com Luís Octávio marcando o gol botafoguense em cobrança de falta.

“O Luís é diferenciado, chuta com a mesma qualidade tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. Considero como se fosse um irmão mais novo, acompanho ele desde os 7 anos juntamente com sua família. Todos sempre fizeram o possível para que seu sonho fosse realizado. O Luís é um exemplo de humildade, sempre respeitando a todos e sendo exemplo de comprometimento. Na escola sempre tirou notas boas e é dedicado aos estudos”, destaca Bolonheze.

Desde 2015 no Grêmio, o atacante Alysson tem conquistas no tricolor gaúcho. O garoto é bicampeão da Go Cup e da Iber Cup e também já foi campeão gaúcho, sendo destaque e artilheiro na competição estadual. Em 2021 realizou alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. O atacante, filho de Magno Santos e de Jéssica Rocha, já foi convocado quatro vezes pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

“Quando o Alysson veio treinar pela primeira vez aos 6 anos de idade, fez uma carretilha no menino e não acreditei. Dois ou três treinos depois chamei o pai dele para se preparar, pois eu imaginava ele jogando em time grande. Hoje é um orgulho para todos ver ele se destacando no Grêmio e na Seleção Brasileira”, frisa Barbosa.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, diz que é um orgulho muito grande ter dois garotos da cidade na Seleção Brasileira. “É uma satisfação enorme ver dois jovens atletas de Apucarana defendendo as cores do nosso país, principalmente numa competição no exterior. Desejamos sucesso para esses meninos que estão no caminho certo e que darão muitas alegrias aos apucaranenses”.

Os dois jogadores são titulares na Seleção Brasileira e atualmente disputam o Torneio Uefa Desenvolvimento. Na estreia, a Seleção venceu o País de Gales por 2 a 1, com os gols sendo marcados por Alysson, enquanto na segunda rodada o Brasil perdeu por 3 a 1 para a Espanha. Nesta quinta-feira (14/04), a Seleção Brasileira enfrenta a Turquia pelo fechamento do quadrangular.