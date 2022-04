Garoto nocauteia o padrasto para proteger a mãe de violência

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um menino de 14 anos acabou envolvido num caso de violência doméstica em casa, na noite desta quinta-feira, no Conjunto Habitacional Osmar Guaraci Freire, em Apucarana. Para proteger a mãe, que estava sendo agredida, o menino deu uma paulada na cabeça do pai, que precisou de atendimento médico.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar, uma equipe da Rotam foi enviada para atender um caso em que um homem estaria agredindo a esposa, que gritava por socorro. Já no local, os policiais já encontraram o homem desacordado, caído no quintal. Os policiais fizeram contato com a mulher, que relatou que o marido havia chegado em casa embriagado e passou a agir com agressividade com ela.

Ela contou que o marido teria dado um tapa em seu rosto, quando ela conseguiu escapar dele e se trancar dentro de casa, para evitar novas agressões. No entanto, o homem teria se armado com um peso de concreto e conseguiu quebrar a porta da casa. Em seguida, o homem teria se armado com um pedaço de pau, de aproximadamente 60 centímetros, para espancar a mulher. Nesse momento, o filho da mulher, um menino de 14 anos, que é enteado do agressor, interveio e conseguiu tirar o pedaço de pau das mãos do padrasto e o acertou na cabeça.

continua após publicidade .

A equipe localizou o mesmo desacordado no interior do quintal e com ferimentos na região da cabeça e na face. Foi solicitada a presença do Samu, que fez os atendimentos iniciais e encaminhou o homem para o Hospital da Providência. Os ferimentos seriam graves.

A mulher informou a equipe policial que pretendia representar contra o companheiro, por agressão. E por conta da lesão que causou em defesa da mãe o adolescente foi encaminhado às autoridades para as providências legais. O homem ficou em atendimento no Hospital sob guarda policial.